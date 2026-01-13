Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зачем китайских космонавтов принудили к пещерной жизни 0 236

Техно
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зато в большой компании не скучно.

Зато в большой компании не скучно.

Под землей отряд имитировал условия высадки на Луну.

Китайский отряд космонавтов завершил почти месячную программу подготовки в естественных подземных пещерах — один из элементов подготовки к будущим пилотируемым полетам на Луну.

В тренировках, проходивших в горном районе муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая, приняли участие 28 человек. Их разделили на четыре группы: каждая по очереди проводила в холодных и влажных пещерах по шесть дней и пять ночей. Условия были максимально жесткими и изолированными, чтобы приблизить тренировку к реальным задачам космических миссий.

Программа ориентирована на проверку способности экипажей работать в экстремальной среде и стала частью расширения системы подготовки китайских космонавтов. Участники отрабатывали мониторинг окружающей среды, картографирование пещер, имитацию связи «космос — Земля», а также командную психологическую и поведенческую устойчивость. Параллельно велись научные исследования, в том числе взаимодействия человека с экстремальными условиями. В ходе тренировок инструкторы неожиданно вводили сценарии экстренной медицинской эвакуации, чтобы проверить навыки реагирования и совместного принятия решений.

По словам инструктора Центра исследований и подготовки космонавтов Китая Цзян Юаня, собранные данные будут использованы для создания систем психологической поддержки экипажей, которым предстоят длительные полеты на орбитальной станции и будущие лунные миссии.

Такая подготовка рассматривается как часть планов Китая по высадке людей на Луну до 2030 года. В более долгосрочной перспективе Китай планирует строительство Международной лунной исследовательской станции в 2030-х годах.

Читайте нас также:
#луна #космонавты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: С его помощью можно было собрать буквально все. Иконка видео
Изображение к статье: На МКС что-то странное произошло с вирусами: они стали более опасными
Изображение к статье: Телескоп Хаббл скоро упадет на Землю: ученые предупреждают о большой угрозе для людей
Изображение к статье: Названы важнейшие достижения латвийской науки за год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео