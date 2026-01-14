Новый процесс позволяет извлекать более 98% золота и около 93% палладия из старых мобильных телефонов, процессоров и печатных плат всего за 20 минут. При этом технология использует недорогие и экологически безопасные реагенты - пероксимоносульфат калия (PMS) и хлорид калия (KCl) - и не требует агрессивных химикатов, таких как цианид.

Механизм самокаталитического выщелачивания предполагает, что сами металлы на поверхности выступают катализаторами: образующиеся высокореактивные окислители расщепляют атомы золота и палладия, позволяя легко извлечь их из раствора.

По словам исследователей, переработка 10 кг старых печатных плат может дать около 1,4 грамма золота при общей стоимости примерно 72 доллара, что значительно дешевле текущих рыночных цен на металл, которые на начало января 2026 года превышают 4400 долларов за унцию.

Новая технология также снижает энергопотребление на 62,5%, затраты на реагенты - более чем на 93%, а количество вторичных отходов минимизируется. После выщелачивания растворенные металлы можно легко восстановить для получения золота высокой чистоты.

Электронные отходы - один из самых быстрорастущих потоков твердых отходов в мире. По данным ВОЗ, ежегодно их объем увеличивается на 2,6 миллиона тонн, и к 2030 году ожидается, что мировой поток e-waste достигнет 82 миллионов тонн.

Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition, и ученые считают, что их метод может стать ключевым шагом в экологически безопасной переработке электронных отходов и снижении зависимости от традиционной добычи полезных ископаемых.