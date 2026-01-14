Космический телескоп Хаббл внес значительный вклад в понимание Вселенной за 36 лет своей работы на низкой околоземной орбите. Двигаясь вокруг Земли со скоростью 28 163 км/ч, за эти годы он преодолел более 6 миллиардов километров в космосе. Данные телескопа Хаббл помогли определить скорость расширения Вселенной и обнаружить темную энергию, которая играет ключевую роль в этом расширении. Благодаря наблюдениям телескопа Хаббл астрономы выяснили, что возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет. Но Хаббл не был спроектирован для вечного вращения вокруг нашей планеты, и атмосферное сопротивление, возникающее при движении телескопа через разреженные внешние области атмосферы Земли, приближает его к моменту, когда он больше не сможет продолжать орбитальное движение и столкнется с Землей. Это событие представляет реальную угрозу для людей, как показывает новое исследование ученых из NASA, пишет IFLScience.

С 1993 по 2009 год астронавты NASA с помощью космических шаттлов 5 раз проводили модернизацию и ремонт космического телескопа Хаббл. Также они выводили телескоп на более высокую орбиту. Но NASA не использует космические шаттлы с 2011 года, а значит астронавты с тех пор не могут изменить орбиту телескопа Хаббл, чтобы предотвратить его естественный спуск в атмосферу Земли.

При этом ранее предполагалось, что телескопа Хаббл будет спущен с помощью шаттлов под контролем ученых из NASA после окончания его работы. Но никто не думал, что Хаббл будет работать так долго.

Авторы исследования прогнозируют, что орбита космического телескопа будет медленно снижаться в ближайшие годы, прежде чем произойдет неконтролируемый вход в атмосферу Земли. Ученые говорят, что в этом случае обломки телескопа, который не полностью сгорит в атмосфере, могут достичь поверхности нашей планеты, что может привести к гибели людей.

Исследование показало, что в лучшем случае телескоп может оставаться на орбите до 2040 года, а в худшем — войти в атмосферу уже в 2029 году. Наиболее вероятно, что телескоп Хаббл упадет на Землю в 2033 году. При этом, как показывает расчеты, может образоваться огромный след из обломков длиной приблизительно от 350 до 800 километров вдоль траектории падения.

Пока точное место падения ученые не рассчитали, поэтому катастрофа может коснуться любого жителя Земли. Расчеты показали, что существует вероятность на уровне 1 к 330, что из-за обломков телескопа могут погибнуть люди. Хотя риск достаточно низкий, но он значительно выше, чем стандарты NASA для падающего космического мусора, где риск для людей не должен превышать 1 к 10 000.

Ученые считают, что нужно провести дальнейшие исследования, чтобы улучшить прогнозирование времени и места падения телескопа Хаббл на Землю, а также для уточнения риска для людей.

Фокус