ИИ-модель Grok, принадлежащая Илону Маску, больше не сможет редактировать фотографии реальных людей, изображая их в откровенной одежде, в тех юрисдикциях, где это незаконно. Такое решение принято после волны возмущения сексуализированными дипфейками, создаваемыми с помощью ИИ.

«Мы приняли меры, чтобы Grok не позволял редактировать изображения реальных людей и изображать их в откровенной одежде, такой как бикини. Это ограничение распространяется на всех пользователей, включая платных подписчиков», — говорится в объявлении на платформе X, которая управляет инструментом Grok AI.

Об изменениях было объявлено через несколько часов после того, как генеральный прокурор Калифорнии заявил, что власти штата расследуют распространение сексуализированных ИИ-дипфейков, в том числе с изображениями детей, созданных этой моделью.

«Теперь мы геоблокируем возможность для всех пользователей создавать изображения реальных людей в бикини, нижнем белье и аналогичной одежде через аккаунт Grok и Grok в X в тех юрисдикциях, где это незаконно», — сообщила компания X в заявлении в среду.

Также в компании подчеркнули, что редактировать изображения с помощью Grok на платформе смогут только пользователи с платной подпиской.

По заявлению компании, это добавит дополнительный уровень защиты и поможет обеспечить привлечение к ответственности тех, кто пытается использовать Grok для нарушения закона или правил X.

При включенных настройках NSFW (not safe for work) Grok, по словам Маска, должен разрешать «обнажение верхней части тела у воображаемых взрослых людей (но не реальных)» — в рамках того, что можно увидеть в фильмах с рейтингом R.

«Это фактический стандарт в США. В других регионах он будет различаться в зависимости от законодательства конкретной страны», — заявил миллиардер в среду.