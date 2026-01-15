Baltijas balss logotype
Международную станцию поразила неизвестная болезнь астронавтов 0 1873

Техно
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крупнейший объект человечества на орбите.

Крупнейший объект человечества на орбите.

Пока что отменен запланированный выход в открытый космос.

НАСА допустило досрочное возвращение с Международной космической станции (МКС) на Землю экипажа миссии Crew-11. Об этом со ссылкой на американское космическое агентство сообщает портал Spaceflight Now.

Причиной возможного возвращения на Землю экипажа Crew-11 назван результат медицинского обследования у одного из его членов. По данным НАСА, один из астронавтов МКС находится в стабильном состоянии. Тем не менее, из-за проблем со здоровьем агентство отменило запланированный выход астронавтов в открытый космос.

SpaceX Crew-11 — одиннадцатый пилотируемый полёт американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

SpaceX.jpg

Корабль доставил четырёх членов экипажа миссии Crew-11 и космических экспедиций МКС-73/74 на Международную космическую станцию (МКС). Запуск состоялся 1 августа 2025 года в 15:43 UTC, корабль пристыковался к МКС на следующий день. В экипаж вошли астронавты НАСА Зена Кардман и Эдвард Финк, JAXA Кимия Юи и космонавт Роскосмоса Олег Платонов.

На этом фоне, глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства миллиардер Джаред Айзекман объявил о намерении построить базу на Луне. Со своей стороны, НАСА сообщило, что запуск корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом Андреем Федяевым состоится не ранее 15 февраля 2026 года.

#NASA #космос #луна #spacex #МКС #космонавты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
