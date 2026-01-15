Четверо астронавтов досрочно вернулись с Международной космической станции (МКС) в связи с ухудшением состояния здоровья одного из членов экипажа, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Это первый случай в истории МКС, когда экипаж досрочно вернулся на Землю из-за болезни одного из астронавтов.

Капсула с американскими астронавтами Зеной Кардман и Майклом Финке, японским астронавтом Кимиёй Юи и российским космонавтом Олегом Платоновым приземлилась в Тихом океане у берегов Сан-Диего. На МКС они провели пять месяцев.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не раскрыло личность заболевшего члена экипажа и характер медицинской проблемы, но уточнило, что она не связана с выполнением обязанностей на станции и не является экстренной. Главный специалист NASA по вопросам здравоохранения и медицины Джеймс Полк охарактеризовал состояние астронавта как стабильное.