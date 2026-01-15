Baltijas balss logotype
Украину назвали полигоном американского IT-гиганта 0 1293

Техно
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украину назвали полигоном американского IT-гиганта
ФОТО: Global Look Press

Американский IT-гигант Qualcomm использует Украину как бесплатный полигон для обкатки технологий беспилотников, пишут СМИ.

Американская компания оказывает поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку Запад рассматривает Россию в качестве противника, пишут СМИ.

По словам экспертов, у Qualcomm «неплохо с софтом», но хромает «летательная часть». «Но все полетные характеристики и форм-фактор этих дронов, конечно, хромают. В ходе современных боевых действий Qualcomm обкатают, доработают и усовершенствуют эти моменты».

Ранее эксперт в области беспилотной авиации СМИ, что Qualcomm занялся производством боевых дронов, которые предназначены только для применения ВСУ.

В ноябре издание 9to5Google заметило, что американская компания представила процессор для смартфонов, способный постоянно прослушивать пользователей.

#технологии #дроны #беспилотники #Россия #IT
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
