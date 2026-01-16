На выставке CES 2026 представили необычную новинку – солнцезащитные очки с электронным затемнением, которые позволяют менять уровень темноты линз буквально за секунду. На это обратило внимание Interesting Engineering.

Новинка получила название Povec C1 и позиционируется как первые в мире электрокромные очки, предназначенные для повседневного использования.

В отличие от обычных очков с фотохромными линзами, которые темнеют сами под солнцем, здесь пользователь сам управляет затемнением. Для этого достаточно провести пальцем по сенсорной панели на дужке очков.

Очки используют электрокромную технологию – такую же применяют, например, в машинах с автоматически затемняющимися зеркалами. При подаче тока линзы становятся темнее, а при его отсутствии – светлее. Переключение происходит быстро и плавно, без задержек.

По словам разработчиков, такие очки особенно пригодятся спортсменам и активным людям – велосипедистам, бегунам и туристам, которым часто приходится переходить из яркого света в тень и обратно. Вместо того чтобы менять очки или щуриться, можно просто отрегулировать затемнение вручную.

Кроме того, очки защищают глаза от ультрафиолета, имеют лёгкую и прочную оправу, а встроенной батарейки хватает примерно на месяц использования. Заряжаются они через USB-C.

Компания планирует начать продажи в 2026 году. Цена пока окончательно не названа, но ожидается, что она будет в пределах 250–350 долларов.