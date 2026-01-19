Водителям стоит прогревать двигатель автомобиля, если тот на протяжении длительного времени стоял на морозе, чтобы предотвратить повышенный износ транспортного средства. Советы автовладельцам на этот счет дал автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

По словам специалиста, нынешние двигатели внутреннего сгорания не требуют длительного прогрева, особенно при использовании синтетических масел. «Однако, если автомобиль длительное время простоял на морозе, небольшая «разминка», то есть прогрев двигателя, не повредит», — отметил он.

Касьяненко порекомендовал водителям дать двигателю поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут, чтобы масло разошлось по системе. Таким образом, уточнил автоэксперт, удастся избежать повышенного износа при начале движения.