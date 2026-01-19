Baltijas balss logotype
Назван способ снизить износ автомобиля в морозы 1 960

Техно
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван способ снизить износ автомобиля в морозы

Прогрев двигателя поможет снизить износ авто в морозы.

Водителям стоит прогревать двигатель автомобиля, если тот на протяжении длительного времени стоял на морозе, чтобы предотвратить повышенный износ транспортного средства. Советы автовладельцам на этот счет дал автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

По словам специалиста, нынешние двигатели внутреннего сгорания не требуют длительного прогрева, особенно при использовании синтетических масел. «Однако, если автомобиль длительное время простоял на морозе, небольшая «разминка», то есть прогрев двигателя, не повредит», — отметил он.

Касьяненко порекомендовал водителям дать двигателю поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут, чтобы масло разошлось по системе. Таким образом, уточнил автоэксперт, удастся избежать повышенного износа при начале движения.

#автомобили #масло
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • GRa
    Grigorijs Rozenšains
    19-го января

    Серьезная,аналитическая статья,как мы все жили без этого эксперта?)

    13
    0

