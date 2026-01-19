Baltijas balss logotype
У Apple закончились ноутбуки 0 449

Техно
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: У Apple закончились ноутбуки
ФОТО: Global Look Press

MacRumors: у Apple закончились MacBook Pro — скоро она представит новый ноутбук.

У корпорации Apple закончились портативные компьютеры MacBook Pro. На это обратило внимание издание MacRumors.

По словам журналистов медиа, на ближних складах Apple — по меньшей мере в США — нет ноутбуков MacBook Pro. В материале говорится, что отсутствие устройств может быть запланированным — скорее всего, скоро компания представит новый MacBook Pro на процессорах M5 Pro и M5 Max.

Специалисты отметили, что проблема сохраняется в случае компьютеров всех модификаций — с экранами на 14 и 16 дюймов. Так, сроки доставки многих конфигураций с процессором M4 Max составляют от 6 до 24 февраля или даже позже. Журналисты обнаружили, что MacBook Pro с 16-ядерным процессором M4 Max и 128 гигабайтами оперативной памяти обещают доставить не раньше 17 марта.

Аналитики напомнили, что в октябре Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M5. Они предположили, что в ближайшие недели компания выпустит модели на базе чипов M5 Pro и M5 Max.

#apple #технологии #новинки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
