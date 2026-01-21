Baltijas balss logotype
Межзвездная комета 3I/ATLAS может скрывать внутри неожиданный объект 0 4842

Техно
Дата публикации: 21.01.2026
Focus
Изображение к статье: Струи кометы 3I/ATLAS, изображение сделано 14 января 2026 года с помощью космического телескопа Хаббл. Три мини-струи расположены почти на равном расстоянии друг от друга и дополнены более длинной струей, направленной в сторону Солнца.

Струи кометы 3I/ATLAS, изображение сделано 14 января 2026 года с помощью космического телескопа Хаббл. Три мини-струи расположены почти на равном расстоянии друг от друга и дополнены более длинной струей, направленной в сторону Солнца.

ФОТО: NASA

Для развитой внеземной цивилизации самым простым способом совершить высокоскоростные межзвездные путешествия может быть путешествие автостопом на природном объекте, пишет Фокус.

За последнее десятилетие астрономы обнаружили три межзвездных объекта, самым большим и быстрым из которых является комета 3I/ATLAS. Астрофизик из Гарварда Ави Леб считает, что такие объекты, как 3I/ATLAS, размером более километра и скоростью более 60 километров в секунду, могут быть средством передвижения для межзвездных путешествий. То есть, внеземная цивилизация могла использовать комету, чтобы внутри нее спрятать космический аппарат для исследования других частей Млечного Пути, пишет Medium.

По словам Леба, космический аппарат SOHO зафиксировал массивный выброс водорода из 3I/ATLAS, что указывает на выброс 13,5 миллионов тонн воды за месяц наблюдений. Если внеземная цивилизация путешествует автостопом на богатом водой объекте, как 3I/ATLAS, это позволяет использовать электролиз для расщепления молекул воды на составляющие их водород и кислород, которые служат эффективным ракетным топливом. Система двигателей может использовать это топливо для перемещения к желаемым пунктам назначения, таким как орбитальная плоскость планетных систем. Возможно SOHO обнаружил часть этого водородного топлива.

Если межзвездный объект скрывает внутри космический аппарат, то это может объяснить аномалии, такие как выравнивание траектории 3I/ATLAS с плоскостью орбит планет Солнечной системы на 5 градусов, выравнивание оси вращения с направлением Солнца на больших расстояниях, симметричную систему струй 3I/ATLAS, а также аномально высокое соотношение никеля к железу в составе кометы, говорит Леб.

Встраивание технологического объекта внутрь кометы имеет преимущество в том, что оборудование маскируется под природный объект, а значит любые наблюдатели не смогут его обнаружить.

Если отправить космический аппарат для исследования кометы 3I/ATLAS с близкого расстояния, то можно было бы обнаружить источник энергии, необходимый для преобразования воды в водородное и кислородное топливо, а также для обеспечения работы космического аппарата внутри кометы, говорит Леб.

Обнаружение межзвездного аппарата такого типа может побудить человечество использовать естественные межзвездные объекты для той же цели.

По словам Леба, если бы мы решили автостопом добраться к другим звездам, то сначала нужно обнаружить подходящий межзвездный объект. Затем нужно доставить на него полезную нагрузку, включающую источник энергии и технологическое оборудование, по траектории, пересекающей путь межзвездного объекта, с достаточно низкой скоростью удара, чтобы полезная нагрузка не была повреждена. Также нужно наделить оборудование искусственным интеллектом, чтобы аппарат работал в полностью автономном режиме.

Леб говорит, что с учетом этой перспективы, целесообразно продолжать наблюдение за кометой 3I/ATLAS в ближайшие месяцы, в том числе после его прохождения вблизи Юпитера 16 марта 2026 года.

Фокус

#космос #наука #технологии #астрономия #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
7
0
0
0
1

