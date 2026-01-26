Baltijas balss logotype
600 российских спутников «Сфера» бросят вызов Маску, у которого уже 7000 аппаратов 2 210

Техно
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Национальная группировка поможет сохранить технологический суверенитет.

Национальная группировка поможет сохранить технологический суверенитет.

Подобные заявления космический топ-менеджер Дмитрий Баканов делал и ранее.

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году Россия развернет на орбите низкоорбитальную группировку из более чем 300 спутников, предназначенных для обеспечения широкополосного доступа в интернет по принципу системы Starlink. По его словам, серийное производство наземных терминалов для подключения к этой системе начнется уже в 2026 году.

«Очень важно обеспечить связью все территории, которые не покрыты наземными сетями связи», — сказал он эфире Первого канала. Также глава «Роскосмоса» рассказал о других российских космических разработках, в том числе о спутнике «Зоркий», который ведет съемку Земли из космоса, а полученные данные затем используются для создания цифровых карт, применяемых, в частности, при работе беспилотных аппаратов.

Подобные заявления Дмитрий Баканов делал и ранее.

VP1VeogJ61SMpLEb26V2NV810QZXgyk3.jpg

Так, в сентябре 2025 года он говорил, что Россия запустит собственный аналог спутниковой системы Starlink в течение «двух ближайших лет». Тогда же он утверждал, что низкоорбитальная группировка из трех сотен аппаратов в рамках первого этапа проекта будет развернута к концу 2025-го, однако этого не произошло. «У нас с декабря этого года она разворачивается в количестве 300 аппаратов — это первый этап, и 900 аппаратов — второй этап», — заявлял Баканов в тот период.

Проект по созданию российского аналога Starlink Кремль анонсировал еще в 2018 году. Он получил название «Сфера» и предусматривал формирование спутниковой группировки из 600 аппаратов, которая должна была обеспечить страну интернетом и телефонной связью. Однако после начала Владимиром Путиным войны в Украине и введения санкций реализация проекта была сорвана.

Система Starlink компании SpaceX Илона Маска уже насчитывает на орбите более 7 тысяч спутников и активно используется Украиной для обеспечения связи Вооружённых сил и гражданской инфраструктуры. В конце декабря агентство Associated Press со ссылкой на разведданные стран НАТО сообщало, что Россия ведёт разработку оружия «зонального действия» для поражения спутников Starlink, которое может создавать угрозу и для других орбитальных группировок.

При этом сама Россия продолжает терять позиции на мировом космическом рынке. По данным вице-премьера Дениса Мантурова, в 2025 году «Роскосмос» осуществил всего 17 пусков, в то время как США — 181, а Китай — 91. Таким образом, количество российских пусков второй года подряд остаётся на минимальном уровне с 1961 года, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

Читайте нас также:
#космос #санкции #Илон Маск #интернет #spacex #технологии #starlink #Роскосмос #спутник
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • AZ
    Aleks Zin
    26-го января

    А если не бросят?

    0
    0
  • С
    Сарказм
    Aleks Zin
    26-го января

    Без если. Они не в состоянии ни произвести столько спутников в обозримом будущем, ни обеспечить их долгосрочное функционирование (российские спутники выходят из строя значительно раньше импортных), ни запустить их в разумные сроки (количество запусков в год надо увеличить в разы, а для этого надо соответственно в разы увеличить производство средств вывода на орбиту). Про стоимость даже говорить не стоит, при отсутствии хотя бы частично многоразовых ракет стоимость развертывания группировки станет реально астрономической, а "денег нет". А окупаемость этого всего - совершенно невероятная история, за границей россиянский идеологически правильный спутниковый чебурнет не нужен никому, внутри страны даже близко нет и не будет платежеспособного спроса на него. Так что далее бумажных макетов дело явно не пойдет.

    1
    0

