В кишечнике долгожителей найден важный секрет

Техно
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Профессор Кинросс знает о пищеварении все.

Профессор Кинросс знает о пищеварении все.

Кишечник может играть решающую роль в процессе старения, влияя на продолжительность жизни.

Кто бы мог подумать, что наш кишечник станет предметом столь безмерного интереса и очарования. Инфлюэнсеры в социальных сетях рекламируют непроверенные добавки, которые, как утверждается, улучшают здоровье кишечника, а производители молока и комбучи обещают насытить его «полезными бактериями».

Британская BBC публикует беседу с Джеймсом Кинроссом. Он — профессор хирургии в Имперском колледже Лондона и практикующий колоректальный хирург, но, пожалуй, самая колоритная часть его работы такова: он анализирует человеческие фекалии.

-Несколькими неделями ранее я отправил образец своего кала в лабораторию, - говорит профессор, -Такие тесты могут дать представление о микробиоме нашего кишечника — триллионах микробов, обитающих в желудке (в основном бактериях, но также вирусах и грибках).

«Я апологет микробиома, — говорит Кинросс. — Он так глубоко укоренен во всех аспектах нашего здоровья».

Он считает, что кишечник может играть решающую роль в процессе старения, влияя на продолжительность жизни и физическую силу в пожилом возрасте.

Мария Браньяс Морера была самым пожилым человеком в мире. После ее смерти в 2024 году на севере Испании в возрасте 117 лет ученые взяли образцы ее кала, крови, слюны и мочи и сравнили их с образцами 75 других женщин с Пиренейского полуострова.

Известно, что она вела в целом здоровый образ жизни: жила в сельской местности, гуляла по часу в день и придерживалась средиземноморской диеты, богатой маслами.

Но главное ее отличие от других состояло в том, что каждый день она съедала три порции йогурта.

Соавтор исследования доктор Манель Эстеллер, генетик из Барселонского университета, считает, что привычка Мореры есть йогурт, возможно, обеспечила ей высокий уровень полезных бактерий, которые могут уменьшать воспалительные процессы.

«У нее были клетки, которые казались моложе ее возраста», — говорит Эстеллер.

Были и другие исследования столетних людей — супергероев мира долголетия. Ученые снова и снова исследовали кишечники этой группы людей старше 100 лет и обнаружили впечатляющее разнообразие бактерий.

В другом исследовании, опубликованном в 2022 году в журнале Nature, ученые из уезда Цзяолин на юго-востоке Китая взяли образцы кала у 18 долгожителей и обнаружили высокое разнообразие бактерий по сравнению с более молодыми людьми.

#генетика #старение #долгожители #здоровый образ жизни #кишечник
