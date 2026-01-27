Baltijas balss logotype
Невероятная космическая капсула готовится к пилотируемым полетам в КНР

Техно
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Капсулы Deep Blue, Az Space, CYZ1.

Капсулы Deep Blue, Az Space, CYZ1.

Согласно данным компании InterstellOr, послетестовая проверка подтвердила плавную последовательность амортизации.

Испытательный модуль китайского коммерческого пилотируемого космического корабля CYZ1 успешно завершил комплексные проверочные испытания системы амортизации при посадке. Об этом в воскресенье сообщила компания-разработчик космического корабля InterstellOr.

Все целевые показатели достигли заданных значений, при этом ключевые метрики превзошли ожидания.

Как сообщается в официальном аккаунте InterstellOr в WeChat, испытание достоверно воспроизвело реальную посадку космического корабля после его возвращения. Испытательную капсулу массой 5 тонн подняли на высоту более трех метров над землей и по команде мгновенно освободили, обеспечив ее свободное падение. Таким образом была воспроизведена стабильная скорость снижения капсулы под основным парашютом.

ssqa1q1.png

Затем система амортизации посадки незамедлительно была приведена в действие, и ее ретродвигатель выпустил газ под высоким давлением для создания устойчивой обратной тяги.

Точно взаимодействуя с энергопоглощающей конструкцией в нижней части космического аппарата, система амортизации при посадке обеспечивала эффективное торможение и амортизацию при чрезвычайно коротком ходе.

Согласно данным компании InterstellOr, послетестовая проверка подтвердила плавную последовательность амортизации, целостность конструкции капсулы и полную исправность бортового оборудования, что свидетельствует о высокой реализуемости и надежности системы амортизации при посадке.

Исследователи компании InterstellOr проведут всесторонний анализ данных испытаний для оптимизации параметров системы, закладывая тем самым прочный фундамент для последующей разработки пилотируемого космического корабля CYZ1.

#космонавты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео