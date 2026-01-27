Испытательный модуль китайского коммерческого пилотируемого космического корабля CYZ1 успешно завершил комплексные проверочные испытания системы амортизации при посадке. Об этом в воскресенье сообщила компания-разработчик космического корабля InterstellOr.

Все целевые показатели достигли заданных значений, при этом ключевые метрики превзошли ожидания.

Как сообщается в официальном аккаунте InterstellOr в WeChat, испытание достоверно воспроизвело реальную посадку космического корабля после его возвращения. Испытательную капсулу массой 5 тонн подняли на высоту более трех метров над землей и по команде мгновенно освободили, обеспечив ее свободное падение. Таким образом была воспроизведена стабильная скорость снижения капсулы под основным парашютом.

Затем система амортизации посадки незамедлительно была приведена в действие, и ее ретродвигатель выпустил газ под высоким давлением для создания устойчивой обратной тяги.

Точно взаимодействуя с энергопоглощающей конструкцией в нижней части космического аппарата, система амортизации при посадке обеспечивала эффективное торможение и амортизацию при чрезвычайно коротком ходе.

Согласно данным компании InterstellOr, послетестовая проверка подтвердила плавную последовательность амортизации, целостность конструкции капсулы и полную исправность бортового оборудования, что свидетельствует о высокой реализуемости и надежности системы амортизации при посадке.

Исследователи компании InterstellOr проведут всесторонний анализ данных испытаний для оптимизации параметров системы, закладывая тем самым прочный фундамент для последующей разработки пилотируемого космического корабля CYZ1.