Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Маск заявил о применении мер против использования Россией Starlink.

Компания SpaceX приняла меры против использования Россией спутниковой системы Starlink, о котором заявляла Украина. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск, передает агентство Reuters.

«Похоже, меры, которые мы приняли, чтобы остановить использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, если нужно сделать еще что-то», — написал бизнесмен.

Ранее Маск ответил словом «пожалуйста» министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink. По словам главы Минобороны, Маск оперативно отреагировал на его просьбу и немедленно начал работу над вопросом. Он также отметил, что срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов на Украину в самом начале конфликта имело решающее значение для устойчивости Киева.

#Украина #Илон Маск #spacex #технологии #starlink #Россия
