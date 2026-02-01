Вероятность вымирания человечества в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ) может составлять минимум 95 процентов. Так оценил риски глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, экс-инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес, его цитирует газета The Times.

«Вы берете огромный объем вычислительных мощностей и бросаете его на воистину гигантский объем данных так, что это каким-то образом изменяет компьютеры. Никто не знает, что происходит внутри этих вещей», — отметил эксперт.

Организация Соареса занимается разработкой безопасного ИИ и выявлением потенциальных опасностей технологического прогресса. По его словам, текущую ситуацию можно сравнить с автомобилем, который несется в пропасть на большой скорости. «Я не говорю, что мы не можем остановить авто, но мы просто на полных парах летим к обрыву», — утверждает он.

В статье говорится о том, что сейчас искусственный интеллект находится в начале своего развития, но по оценкам разных специалистов, по прошествии 12 месяцев ИИ может развиться до такой степени, что сможет мыслить наравне с человеком. Далее на смену ему может прийти искусственный суперинтеллект, способный решать задачи, которые человеку не под силу. Например, с его помощью можно будет создать лекарство от рака или организовать межгалактические маршруты. В итоге возникает риск, что в какой-то момент ИИ будет воспринимать человечество как помеху.

Впрочем, пишет издание, Соарес приводит крайне негативный сценарий. Другой эксперт, исполнительный директор движения PauseAI Холли Элмор полагает, что риск вымирания человечества из-за ИИ равен всего лишь 15-20 процентам. Глава Tesla Илон Маск солидарен с вероятностью 20 процентов, а гендиректор Google Сундар Пичаи оценивает риски в 10 процентов.