Корпорация Microsoft пообещала восстановить доверие пользователей к провальной Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

В разговоре с журналистами представители компании признали многочисленные проблемы и нарушения работы операционной системы (ОС). Они оказались связаны с обновлениями, которые вышли в начале 2026 года. В Microsoft подчеркнули, что читают все отзывы и надеются нормализовать работу ОС как можно быстрее.

«Отзывы, которые мы получаем от нашего сообщества преданных пользователей и участников программы Windows Insider, очевидны. Нам необходимо улучшать Windows таким образом, чтобы это было значимо для людей», — заявил президент подразделения Windows Паван Давулури. По его словам, сейчас перед командой стоят три задачи — улучшить производительность, повысить надежность и поднять уровень удовлетворения пользователей.

По словам редактора The Verge Тома Уоррена, многочисленные проблемы в работе Windows 11 появились после выхода январских обновлений. Он предположил, что инженеры сконцентрировались на развертывании новых функций, но недостаточно хорошо проверили их функциональность.