Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Microsoft признала провал Windows 11 0 504

Техно
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Microsoft признала провал Windows 11
ФОТО: Unsplash

Microsoft пообещала исправить Windows 11 и вернуть доверие пользователей.

Корпорация Microsoft пообещала восстановить доверие пользователей к провальной Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

В разговоре с журналистами представители компании признали многочисленные проблемы и нарушения работы операционной системы (ОС). Они оказались связаны с обновлениями, которые вышли в начале 2026 года. В Microsoft подчеркнули, что читают все отзывы и надеются нормализовать работу ОС как можно быстрее.

«Отзывы, которые мы получаем от нашего сообщества преданных пользователей и участников программы Windows Insider, очевидны. Нам необходимо улучшать Windows таким образом, чтобы это было значимо для людей», — заявил президент подразделения Windows Паван Давулури. По его словам, сейчас перед командой стоят три задачи — улучшить производительность, повысить надежность и поднять уровень удовлетворения пользователей.

По словам редактора The Verge Тома Уоррена, многочисленные проблемы в работе Windows 11 появились после выхода январских обновлений. Он предположил, что инженеры сконцентрировались на развертывании новых функций, но недостаточно хорошо проверили их функциональность.

Читайте нас также:
#microsoft
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Физики превратили свинец в золото: мечта алхимиков сбылась, как это получилось
Изображение к статье: Малыш и не знает, что несет ему взрослый мир. Иконка видео
Изображение к статье: На Солнце появился подозрительно таинственный объект
Изображение к статье: «Тупицы!» Дуров высмеял пользователей WhatsApp

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео