Эта конструкция, к сожалению, не остановит изменение климата.

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде тает значительно быстрее, чем ожидали ученые, и теперь группа инженеров и климатологов предлагает радикальное решение — физически перекрыть доступ теплой океанской воды, ускоряющей его разрушение.

Проект предполагает строительство масштабного барьера, закрепленного на морском дне, который должен замедлить потерю льда у ледника, часто называемого «ледником Судного дня». Уже сегодня Туэйтс отвечает примерно за четыре процента ежегодного глобального повышения уровня моря. Его площадь составляет более 190 тысяч квадратных километров, а объем льда таков, что при полном обрушении уровень мирового океана может подняться примерно на 65 сантиметров. Каждый дополнительный сантиметр подъема воды подвергает риску прибрежных наводнений около шести миллионов человек по всему миру.

Идея принадлежит инициативе Seabed Anchored Curtain Project — совместному проекту ученых, инженеров и специалистов по государственной политике, которые считают, что одних лишь сокращений выбросов может оказаться недостаточно для стабилизации ледника.

Вместо этого они предлагают установить гибкую подводную «штору», предназначенную для блокирования теплых океанских течений, подмывающих ледник снизу. Эта конструкция не остановит изменение климата. Ее задача — замедлить темпы таяния, выиграв время, пока глобальные меры по снижению выбросов начнут приносить эффект.

Предлагаемая конструкция будет иметь высоту чуть менее 150 метров и протянется примерно на 80 километров вдоль ключевых участков морского дна перед ледником Туэйтса. Закрепленная на дне океана, завеса будет работать как физический барьер, ограничивая приток теплой морской воды, которая размывает ледяной шельф снизу.

В проекте участвуют команды из Кембриджского университета, Чикагского университета, Нью-Йоркского университета, Дартмутского колледжа, Института Альфреда Вегенера, Норвежского института водных исследований, компании Aker Solutions и Арктического центра Университета Лапландии.

Дорожная карта проекта предусматривает трехлетний этап исследований, сосредоточенный на выборе материалов, разработке систем крепления и испытании прототипов.