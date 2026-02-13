В ОАЭ решили создать крупное хранилище генетических данных редких животных и растений – своего рода резервную копию живой природы. Проект запускают вместе с американской компанией Colossal Biosciences, которая известна работами по «воскрешению» шерстистого мамонта. Партнёрство оценивается в сумму с девятизначным бюджетом. Первый объект под названием BioVault разместят в Музее будущего в Дубае. Там планируют собрать и сохранить генетические профили более чем 10 000 видов, начиная с сотни самых уязвимых.

Идея строится вокруг простого расчёта. Темпы исчезновения организмов растут, и к середине века планета может потерять значительную долю нынешнего биоразнообразия. Новый центр задуман как долговременное и технологически защищённое хранилище ДНК, клеточных образцов и сопутствующих данных. Проект рассчитан не только на архивное хранение, но и на возможное восстановление популяций в будущем, если для этого появятся подходящие научные методы.

Площадку создают по инициативе шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. В Музее будущего появится постоянная лаборатория Colossal и инфраструктура BioVault. Руководство музея планирует развивать пространство как научный центр, где будут решать практические задачи по защите видов и изучению биоразнообразия. Вообще проект тесно связан с геномикой и синтетической биологией. Эти направления изучают устройство генома, способы чтения ДНК и методы точечного воздействия на наследственный материал.

Первый год отводят под экспедиции и сбор исходных данных. Команды займутся полевыми выездами, отбором биологических образцов и расшифровкой ДНК редких животных. На этой основе соберут генетическую базу для дальнейших исследований и природоохранных программ.

Создатели BioVault отдельно говорят о проблемах существующих биобанков. Сейчас такие коллекции часто распределены по разным странам, получают разное финансирование и работают по несогласованным стандартам. Новый центр задуман как единая исследовательская площадка с автоматизированным учётом образцов. Планируется использовать роботизированные системы, алгоритмы машинного анализа и методы криоконсервации, то есть хранения материалов при сверхнизких температурах. Такой режим позволяет долго сохранять клетки и молекулы без серьёзных изменений.

Помимо физического архива проект включает цифровую часть. Запланирована подготовка эталонных геномных последовательностей и подробных наборов данных для долгосрочного планирования природоохранных работ. Также предусмотрена сеть резервных площадок в разных регионах, чтобы коллекции не зависели от одной точки хранения. Научную информацию собираются сделать доступной для исследователей по всему миру.

Лаборатория в Дубае будет работать в открытом формате. Её оформят как своего рода живую экспозицию. Посетители смогут наблюдать, как специалисты проводят секвенирование ДНК в реальном времени и как работают роботы-ученые. Для посетителей готовят интерактивные программы и обучающие мероприятия, связанные с текущими задачами лаборатории.