Компания Comac раскрыла подробности о сверхзвуковом авиалайнере C949, который сможет летать со скоростью 1,6 Маха, преодолевать до 11 000 км без дозаправки и создавать звуковой удар в 20 раз тише, чем «Конкорд». Лайнер будет включать инновационные аэродинамические решения, интеллектуальное управление и адаптивную топливную систему для повышения устойчивости и безопасности полета. Самолет, рассчитанный на 28–48 пассажиров бизнес-класса, позволит преодолевать Тихий океан за пять часов. Comac планирует ввести C949 в эксплуатацию к 2049 году.

Команда исследователей Comac представила в научной статье свою цель — увеличить дальность полета сверхзвукового пассажирского самолета на 50% по сравнению с «Конкордом», с 7500 км до почти 11 000 км. Также планируется снизить звуковой удар до 83,9 децибел — уровня шума, сравнимого с работой фена. Если сверхзвуковые самолет действительно станут тише в 20 раз по сравнению с «Конкордом», то смогут без проблем летать над городами. C949 будет конкурировать с разработками NASA и Lockheed Martin, включая X-59.

Конструкция C949 использует новые решения для снижения звукового удара. Фюзеляж с изменяемой геометрией оснащен специальной изогнутой секцией, которая гасит ударные волны и не дает им превратиться в громкие хлопки. Длинный заостренный носовой обтекатель разделяет основную ударную волну на несколько более слабых. Дополнительные аэродинамические элементы в хвостовой части рассеивают турбулентные потоки от двигателей, что дополнительно снижает уровень шума.

Для безопасной эксплуатации летательного аппарата потребуется интеллектуальная система электронного управления (fly-by-wire) с элементами искусственного интеллекта. Это решение должно контролировать поведение самолета — компенсировать сложные аэродинамические эффекты и предотвращать потерю устойчивости при экстремальных углах скольжения.

Адаптивная топливная система способна оперативно перераспределять до 42 тонн топлива между семью различными баками. Это позволяет поддерживать оптимальное положение центра масс и обеспечивает необходимую балансировку воздушного судна на всех этапах полета.

Согласно отраслевым оценкам, ежегодный пассажиропоток на сверхзвуковых авиалиниях может достичь 45 млн человек — примерно 1% от общемирового объема авиаперевозок.

C949 спроектирован для 28-48 пассажиров бизнес-класса. Его вместимость значительно меньше, чем у 100-местного «Конкорда». Благодаря увеличенной дальности полета самолет может совершить прямой перелет из Шанхая в Лос-Анджелес примерно за пять часов. Первоначально авиалайнер будет сосредоточен на транстихоокеанских маршрутах, чтобы свести к минимуму жалобы на шум.

Comac намерена вывести на рынок широкофюзеляжный лайнер C929 к 2027 году в качестве конкурента Boeing 787, а к 2039 году представить 400-местный C939 массой 300 тонн, который займет нишу Boeing 777X. Завершит эту линейку сверхзвуковой C949, чей ввод в эксплуатацию запланирован на 2049 год — к столетию Китайской Народной Республики. Параллельно компания разрабатывает концепцию «гибридных воздушно-космических аппаратов».