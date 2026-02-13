Максимальная громкость в Adnroid-смартфонах ограничена по умолчанию, но ее можно поднять. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа отметили, что в большинстве Android-смартфонов максимальная приборная мощность звука ограничена. В том числе уровень звука занижается из-за заботы о здоровье пользователей. Журналисты заметили, что если уровень громкости кажется недостаточным, то ограничение можно снять.

В материале говорится, что подобная настройка есть у каждого телефона, но она может называться по-разному — в зависимости от прошивки. Специалисты назвали способ отключить ограничение. Для этого в настройках смартфона нужно открыть раздел «Звуки и вибрация», а затем найти пункт «Ограничение громкости мультимедиа». После этого следует перевести ползунок настроек в положение «Выключено».

«После отключения этой функции вы сможете увеличить громкость телефона, что позволит динамику воспроизводить звук намного громче», — заявили авторы. Они подытожили, что изменение этой настройки влияет только на мощность встроенных динамиков — звук в подключенных наушниках или колонках громче не станет.