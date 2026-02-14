Baltijas balss logotype
NASA отправило астронавтов на МКС: не хватает людей после срочной эвакуации экипажа 1 221

Техно
Дата публикации: 14.02.2026
Focus
Изображение к статье: Экипаж миссии Crew-12. Слева направо: Андрей Федяев, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Софи Адено.

Экипаж миссии Crew-12. Слева направо: Андрей Федяев, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Софи Адено.

ФОТО: NASA

Четверо астронавтов миссии Crew-12 пополнят экипаж МКС и таким образом на орбитальной станции будет снова семь человек. Именно такое количество астронавтов необходимо для нормальной работы космической станции.

В пятницу, 13 февраля, в 12:15 по Киеву с Космического центра NASA имени Кеннеди в штате Флорида состоялся запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX с прикрепленным космическим кораблем Crew Dragon. Астронавты миссии Crew-12 на борту корабля уже достигли околоземной орбиты и вскоре должны оказаться на борту Международной космической станции МКС, которая испытывает нехватку персонала, пишет Фокус со ссылкой на Space.

С 15 января, после того как на Землю раньше срока вернулись астронавты миссии Crew-11, на МКС осталось всего 3 астронавта, хотя оптимальный экипаж должен состоять из семи человек. Тогда NASA провел первую в истории МКС медицинскую эвакуацию экипажа, хотя до сих пор неизвестно что и с кем из астронавтов случилось.

Теперь же NASA отправило на орбиту четырех астронавтов миссии Crew-12, благодаря которым будет снова достигнута нормальная численность экипажа МКС. На орбиту отправились астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и российский астронавт Андрей Федяев. Это уже второй полет на МКС для Меир и Федяева и первый для Хэтэуэя и Адено.

Первая ступень ракеты Falcon 9 отделилась от верхней ступени примерно через 2,5 минуты после старта и успешно вернулась обратно на землю. Тем временем верхняя ступень ракеты Falcon 9 продолжила свой путь на орбиту и отделилась от космического корабля Crew Dragon после достижения нужной высоты.

Астронавты миссии Crew-12 проведут больше 30 часов на орбите в погоне за МКС. Ожидается, что стыковка корабля с орбитальной станцией произойдет примерно в 22:15 по Киеву в субботу, 14 февраля. Астронавты будут находится на МКС до октября.

Во время пребывания в космосе эта четверка продолжит исследования влияния микрогравитации на физиологию человека и будет проводить техническое обслуживание МКС во время двух выходов в открытый космос.

Запуск миссии Crew-12 был отложен на два дня из-за сильного ветра и других неблагоприятных погодных условий, как уже писал Фокус. По плану NASA он должен был состоятся 15 февраля, но более раннее возвращение миссии Crew-11 изменило эти планы.

#NASA #космос #spacex #МКС #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IB
    Inar Bertrand
    15-го февраля

    А что без русских летать не можем ?

    0
    0

