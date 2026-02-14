Американский журналист Джордж Нэпп, известный интересом к паранормальным явлениям, опубликовал документы советской эпохи, которые он якобы тайно вывез из России в 1993 году — в них содержится информация о секретных проектах СССР по изучению предполагаемых контактов с внеземными объектами. 70-страничный документ охватывает период с 1970-х по начало 1990-х годов и раскрывает сведения о нескольких программах, в рамках которых отдельные подразделения Министерства обороны, Академии наук и других ведомств собирали информацию о НЛО.

Как сообщает 8 News Now, сотни страниц засекреченных документов были вывезены из России и переданы американской программе по изучению НЛО — AAWSAP (Advanced Aerospace Weapon System Applications Program) — секретному проекту Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA). Один из таких документов попал в руки Джорджу Нэппу, который опубликовал текст в переведенном на английский язык варианте. При этом кем был составлен отчет, остается неизвестно.

Согласно тексту материала, СССР инициировал несколько программ по исследованию так называемых аномальных атмосферных и аэрокосмических явлений (ААП). Среди них — «Сеть-АН», «Галактика-МД», «Плутон-7». Программу «Нить-3», которая стала продолжением предыдущих проектов, утвердили в 1991 г.

Отмечается, что еще до запуска этих программ генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин был проинформирован о зарегистрированных случаях наблюдений НЛО и поручил провести анализ соответствующих данных.

Документ включает описания близких контактов людей с неопознанными объектами, задокументированных посадок НЛО и наблюдений их в космосе, о которых сообщали первые советские космонавты, а также анализы инцидентов.

«Тонкие гиганты» и полет с пришельцами

Согласно одному из сообщений в документе Нэппа, датированному 1989 годом, сотни людей стали свидетелями объекта длиной около 150 метров, который бесшумно двигался со скоростью примерно 100 км/ч на высоте около 100 метров над деревней Кенже, недалеко от Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика). На объекте было несколько прямоугольных «окон», а в передней части располагались два прожектора. За объектом оставался короткий световой след.

Другой случай описывает, как в 1979 года группа пионеров из лагеря «Березка» в небольшом городе Державинск (он теперь находится в Казахстане) отправилась на прогулку к кургану «Лысая гора». Некоторые из мальчиков заметили вспышку недалеко от края леса на вершине кургана.

Через короткое время они увидели группу людей, которых позднее описывали как «тонких гигантов». Они двигались легко, с вытянутыми вперед руками. Дети видели их с расстояния 5-6 м. Ночью перед описанными событиями якобы наблюдались полеты и зависания НЛО в воздухе.

Еще один очевидец в опубликованном тексте утверждал, что имел непосредственный контакт с НЛО. В 18 лет Анатолий Малышев впервые увидел дискообразный аппарат на расстоянии около 200 метров недалеко от своего родного поселка в Ферганской долине. Из него вышли трое людей в скафандрах. Малышев испугался и убежал.

После переезда в Московскую область с ним случился второй контакт. На этот раз из аппарата вышли двое мужчин и одна женщина в скафандрах. По словам Малышева, они двигались синхронно и плавно, словно в замедленной съемке. Люди в скафандрах предложили ему войти в аппарат. Внутри все было освещено ровным светом, видна была только центральная часть, остальное Малышев не мог разглядеть из-за «легкой дымки».

Мужчина в итоге согласился совершить полет на планету пришельцев. Ему сообщили, что дорога займет около 40 минут в одну сторону и столько же обратно, расстояние — примерно 3 световых года. На борту женщина предложила ему еду: салат из овощей и минеральную воду «Боржоми». Питание пришельцев — строго вегетарианское, утверждал очевидец.

Малышев неоднократно давал интервью российским СМИ о якобы случившихся контактах с пришельцами и начал писать по их мотивам картины. В интернете также есть прошлые упоминания других двух историй, попавших в документ Нэппа.

Кто такой Джордж Нэпп?

Американский журналист Нэпп известен телепрограммами об НЛО с конца 1980-х годов. Он работает на канале KLAS (8 News Now) в Лас-Вегасе (штат Невада) и не раз брал интервью у популяризаторов теорий заговора об инопланетных цивилизациях, таких как Джон Олсен Лир и Боб Лазар.

Лазар, в частности, утверждал, что в составе Лос-Аламосской национальной лаборатории экспериментировал над одной из летающих тарелок, которые якобы хранили американские власти в засекреченной Зоне 51 в Неваде.

Впоследствии лаборатория опровергла, что когда-либо нанимала Лазара, но тот отвечал, что его данные якобы были стерты. В двух институтах, в которых Лазар якобы обучался, также не нашлось записей о таком студенте.