Злые вы, уйду я от вас - решил спинозавр.
Ученым попадались лишь фрагменты, которые порождали больше вопросов, чем давали ответов.
Палеонтологи давно спорят об образе жизни спинозавров. Одни ученые полагают, что эти динозавры были отменными пловцами, способными охотиться в воде. Другие называют их преимущественно прибрежными хищниками, которые ловили рыбу на мелководье. Новая находка поставила точку в споре.
История изучения спинозавров (Spinosaurus) похожа на детектив со множеством белых пятен, которые мешают ученым прийти к единому мнению об образе жизни этих динозавров.
Впервые останки спинозавра (вид Spinosaurus aegyptiacus) нашли на территории современного Египта. Их описал немецкий палеонтолог Эрнст Штромер в 1915 году, а хранились они в Мюнхенском музее. Однако большая часть экземпляров была навсегда утрачена при бомбежке Мюнхена в 1944-м.
Уничтожение костей сделало изучение спинозавра крайне затруднительным на многие десятилетия. С тех пор ученым попадались лишь фрагменты, которые порождали больше вопросов, чем давали ответов.
Ключевой академический спор заключался в том, могли ли спинозавры охотиться в открытом море, или они были прибрежными мелководными охотниками. Кроме того, каким образом они добывали пищу? Остатки этих хищников находили не только в прибрежных морских отложениях, но и в озерных, поэтому такие находки сами по себе не позволяют однозначно определить образ жизни этих динозавров.
Многих палеонтологов вводят в тупик чрезвычайно высокие остистые отростки на спинных позвонках спинозавра, которые обычно называют «парусом» животного. Одни специалисты считают, что спинозавры отлично плавали и ныряли за рыбой, используя «парус» как стабилизатор. Эту точку зрения в 2025 году даже отразили в научно-популярном сериале канала BBC «Прогулки с динозаврами», изобразив ящеров настоящими водными монстрами.
Другие ученые утверждают, что плавать с таким парусом невозможно — он делал бы животное крайне неустойчивым. По их мнению, спинозавры бродили по мелководью, словно гигантские цапли, выхватывая добычу из воды длинной пастью.
Разобраться в этом вопросе попыталась команда палеонтологов под руководством Пола Серено (Paul Sereno) из Чикагского университета в США. Для этого ученые отправились в Нигер, в формацию Фарак, где находятся породы возрастом 94-99 миллионов лет. Ранее там обнаружили остатки спинозавров, поэтому ученые рассчитывали на удачу. И она не подвела.
В 2019 году местный проводник привел исследователей к труднодоступному участку, где они нашли несколько фрагментов челюстей, принадлежащих спинозавру, но из-за пандемии Covid-19 ученые смогли вернуться к раскопкам только спустя несколько лет.
Вторая экспедиция превзошла все ожидания. Палеонтологи обнаружили практически полный скелет, принадлежащий ранее неизвестному виду спинозавра, а также остатки длинношеих зауроподов.
