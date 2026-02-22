Ученым попадались лишь фрагменты, которые порождали больше вопросов, чем давали ответов.

Палеонтологи давно спорят об образе жизни спинозавров. Одни ученые полагают, что эти динозавры были отменными пловцами, способными охотиться в воде. Другие называют их преимущественно прибрежными хищниками, которые ловили рыбу на мелководье. Новая находка поставила точку в споре.

История изучения спинозавров (Spinosaurus) похожа на детектив со множеством белых пятен, которые мешают ученым прийти к единому мнению об образе жизни этих динозавров.

Впервые останки спинозавра (вид Spinosaurus aegyptiacus) нашли на территории современного Египта. Их описал немецкий палеонтолог Эрнст Штромер в 1915 году, а хранились они в Мюнхенском музее. Однако большая часть экземпляров была навсегда утрачена при бомбежке Мюнхена в 1944-м.

Уничтожение костей сделало изучение спинозавра крайне затруднительным на многие десятилетия. С тех пор ученым попадались лишь фрагменты, которые порождали больше вопросов, чем давали ответов.

Ключевой академический спор заключался в том, могли ли спинозавры охотиться в открытом море, или они были прибрежными мелководными охотниками. Кроме того, каким образом они добывали пищу? Остатки этих хищников находили не только в прибрежных морских отложениях, но и в озерных, поэтому такие находки сами по себе не позволяют однозначно определить образ жизни этих динозавров.

Многих палеонтологов вводят в тупик чрезвычайно высокие остистые отростки на спинных позвонках спинозавра, которые обычно называют «парусом» животного. Одни специалисты считают, что спинозавры отлично плавали и ныряли за рыбой, используя «парус» как стабилизатор. Эту точку зрения в 2025 году даже отразили в научно-популярном сериале канала BBC «Прогулки с динозаврами», изобразив ящеров настоящими водными монстрами.

Другие ученые утверждают, что плавать с таким парусом невозможно — он делал бы животное крайне неустойчивым. По их мнению, спинозавры бродили по мелководью, словно гигантские цапли, выхватывая добычу из воды длинной пастью.

Разобраться в этом вопросе попыталась команда палеонтологов под руководством Пола Серено (Paul Sereno) из Чикагского университета в США. Для этого ученые отправились в Нигер, в формацию Фарак, где находятся породы возрастом 94-99 миллионов лет. Ранее там обнаружили остатки спинозавров, поэтому ученые рассчитывали на удачу. И она не подвела.

В 2019 году местный проводник привел исследователей к труднодоступному участку, где они нашли несколько фрагментов челюстей, принадлежащих спинозавру, но из-за пандемии Covid-19 ученые смогли вернуться к раскопкам только спустя несколько лет.

Вторая экспедиция превзошла все ожидания. Палеонтологи обнаружили практически полный скелет, принадлежащий ранее неизвестному виду спинозавра, а также остатки длинношеих зауроподов.