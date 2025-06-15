Может ли кошка прожить 30 лет?

Хотя всем нам хотелось бы, чтобы наши питомцы жили вечно, лишь немногие животные могут похвастаться необычайно долгим сроком жизни.

Одним из самых известных долгожителей является кошка Крим Пафф, прожившая 38 лет и трое суток. Она появилась на свет 3.08.1967 года в Остине, штат Техас, США, и скончалась 6.08.2005. Ее хозяин Джейк Перри также владел предыдущим рекордсменом — котом по имени Дедушка Рекс Аллен, дожившим до 34-х.

Секрет долголетия Крим Пафф, по словам Перри, заключался в разнообразном питании.

Средняя продолжительность жизни кошек составляет около 11–12 лет, хотя часты и случаи, когда они доживают до 20 лет.

На данный момент самой старой кошкой считается Флосси из Англии, родившаяся 29 декабря 1995 года. Она живет под опекой благотворительной организации Cats Protection.