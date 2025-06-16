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Почему русская голубая — это культовая порода кошек 0 714

В мире животных
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Почему русская голубая — это культовая порода кошек

Когда говорят о породах голубых кошек, русская голубая обычно является гвоздем программы.

Известные своей густой двойной шерстью с серебристыми кончиками, эти кошки имеют плюшевую текстуру и мерцающий голубовато-серый вид. Если добавить к этому ярко-зеленые глаза и грациозность, становится понятно, почему их обожают владельцы домашних животных по всему миру.

Умные и красивые

Голубой мех происходит от двух рецессивных генов, которые разбавляют черный пигмент до сланцевого или сероватого тона.

Эти кошки не просто красивы. Они очень умны, стесняются незнакомцев и, как правило, глубоко привязываются к членам семьи. Они тихие и ласковые, что делает их подходящими для других домашних животных и детей.

За счет густой шерсти они кажутся плюшевыми, но их гладкие тела под ней довольно мускулистые.

Характер породы

Эти кошки игривы, любят интерактивные игрушки, кормушки-головоломки и игры в мяч. Самцы, как правило, более общительны, тогда как самки сдержанны.

Эти животные в целом хорошо приспосабливаются к жизни в помещении при условии наличия достаточной стимуляции.

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