Как правильно заботиться о домашней черепахе?

Подготовьте аквариум объемом не менее 150 литров с отдельными зонами для суши и воды, установив лампу для обогрева и УФ-лампу для получения необходимых ультрафиолетовых лучей.

Важно следить за температурой в аквариуме и воде, так как это критично для здоровья питомца. Обсудите с ветеринаром возможность спячки, так как черепахам требуется отдых на 10–20 недель осенью.

Чистите подстилку не реже одного раза в течение недели, а аквариум — раз в месяц, меняя воду каждый день. Молодых черепах необходимо кормить ежедневно, взрослых — не реже трех раз в неделю. Диета должна включать 50–75% белка для молодых особей и 10–20% для взрослых. Хорошими источниками белка являются земляные черви, сверчки, слизни и мыши.

Обязательно давайте черепахе витамин А и обращайтесь к ветеринару при изменениях в поведении, аппетите или появлении необычных симптомов, таких как выделения из носа или отеки.