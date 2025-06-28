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Крошечные мышиные олени удивляют ученых не только размерами 0 536

В мире животных
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Крошечные мышиные олени удивляют ученых не только размерами

Группа крошечных оленей, относящихся к семейству Tragulidae, включает 10 видов, обитающих в теплых регионах Юго-Восточной Азии, Индии и Африки.

Эти миниатюрные животные, известные как мышиные олени, не имеют отношения к грызунам и представляют собой отдельное таксономическое семейство. Они небольшие, с высотой в холке около 30 см и весом от 1 до 15 кг. Несмотря на свою хрупкость, мышиные олени выделяются необычными чертами: у них нет рогов, но есть клыки, которые самцы используют в борьбе.

Некоторые виды долгое время считались утраченными, однако в 2019 году его вновь обнаружили во Вьетнаме. Балабакский мышиный олень занесен в список “исчезающих” из-за угрозы браконьерства и потери среды обитания на Филиппинах.

В Африке обитает лишь один вид — водяной олень, который прячется от хищников в воде, оставаясь под ней до 4 минут.

Эти крошечные олени играют важную роль в экосистеме, и их сохранение является приоритетом для ученых и природоохранных организаций.

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