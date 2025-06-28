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Зачем акулам ноздри, если они дышат жабрами? 0 320

В мире животных
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Зачем акулам ноздри, если они дышат жабрами?

У людей обоняние связано с дыханием через легкие, но у акул все иначе. Их ноздри служат для восприятия запахов в воде, а не для дыхания. Внутри ноздрей находится обонятельная розетка, способная обнаруживать химические сигналы в океане.

Когда акула плывет, вода естественным образом попадает в ноздри, а специальные реснички могут направлять ее внутрь. Это критически важно для поиска добычи.

Акулы могут весьма точно определять направление запаха и следовать за ним, сопоставляя его с другими сигналами из окружающей среды.

Запах в воде ведет себя иначе, чем в воздухе: он распадается на определенные элементы и переносится течением. Поэтому акулы не просто ищут самую высокую концентрацию запаха, но и учитывают направления потоков.

Таким образом, ноздри помогают акулам эффективно находить пищу, несмотря на отсутствие легочного дыхания.

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