Ученые: древний крокодил гонял динозавров 240 000 000 лет назад

В мире животных
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кровавые разборки доисторических рептилий.

Кровавые разборки доисторических рептилий.

"Эта находка свидетельствует о существовании грозного охотника, жившего в триасовом периоде".

На юге Бразилии была обнаружена новая порода плотоядных рептилий, которые жили до появления динозавров. Речь идет о существе Tainrakuasuchus bellator, которое жило 240 млн лет назад и было хищником, принадлежавшим к группе Pseudosuchia, ранних родственников современных крокодилов и аллигаторов. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Эта находка свидетельствует о существовании грозного охотника, жившего в триасовом периоде. Исследователи из Федерального университета Санта-Мария утверждают, что Tainrakuasuchus bellator достигал около 2,4 метра в длину и весил около 60 килограммов", - добавляют в материале.

Согласно исследованию, рептилия полагалась на скорость и точность во время охоты. Она использовала свою длинную шею и быстрые движения, чтобы поймать добычу, после чего задерживала ее острыми, изогнутыми зубами.

"Это животное было активным хищником, но, несмотря на свои относительно большие размеры, оно было далеко не самым большим охотником своего времени, поскольку в той же экосистеме обитали гиганты длиной до семи метров", - отметил главный автор исследования доктор Родриго Темп Мюллер.

По его словам, представители группы Pseudosuchia были разнообразными хищниками.

"Pseudosuchia были разнообразной группой животных, способных охотиться на крепкую добычу, а также небольшими охотниками, специализировавшимися на ловле быстрых животных", - добавил Мюллер.

Исследователь подчеркнул, что Tainrakuasuchus bellator может быть похожим на динозавра для случайных наблюдателей, но главные особенности скелета отличают его от динозавров.

"Хотя внешне он напоминает динозавра, Tainrakuasuchus bellator не принадлежит к этой группе. Один из самых ярких способов отличить его от динозавров - это структура таза, где характеристики его тазобедренных и бедренных суставов очень отличаются", - объяснил он.

Несмотря на то, что конечности животного не сохранились, исследователи утверждают, что оно передвигалось на четырех лапах, как и его близкие родственники.

"Название Tainrakuasuchus сочетает слова гуарани tain (зуб) и rakua (острый) с греческим suchus (крокодил), что указывает на его острые зубы. Видовое название bellator, что означает "воин" на латыни, чтит народ Рио-Гранде-до-Сул и его стойкость после недавних наводнений в регионе", - подчеркнули в Interesting Engineering.

#динозавры
