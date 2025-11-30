Новое исследование специалистов из Американского музея естественной истории и Национального музея естественной истории Смитсоновского института показывает, что у большинства современных собак сохраняются небольшие, но заметные следы волчьей ДНК, возникшие после одомашнивания. Эти генетические фрагменты, хотя и ограниченные, оказали влияние на такие черты, как размер тела, способность к обонянию и некоторые особенности поведения. Работа, опубликованная в Proceedings of the National Academy of Sciences, также указывает на то, что этот волчий вклад мог способствовать успешной адаптации собак к различным условиям, созданным человеком. Исследователи зафиксировали следы волчьей генетики у широкого круга пород – от крупных шило-овчарок до маленьких чихуахуа.

Собаки происходят от вымершей популяции серых волков, одомашненных людьми в позднем плейстоцене примерно 20 000 лет назад. Хотя современные собаки и волки по-прежнему пересекаются в ареалах и могут давать плодовитое потомство, такие случаи редки. За исключением нескольких примеров целенаправленного скрещивания, исследователи обнаружили мало доказательств генетического обмена между собаками и волками после того, как одомашнивание привело к формированию отдельного генофонда.

Команда ученых проанализировала более 2700 опубликованных геномов из Национального центра биотехнологической информации и Европейского архива нуклеотидов, охватывающих волков, породистых собак, деревенских собак и других псовых с позднего плейстоцена до современности. Исследование показало, что почти две трети породистых собак сохраняют в своих ядерных геномах следы волчьего происхождения, возникшие в результате гибридизации примерно 1000 поколений назад. У всех изученных деревенских собак также были обнаружены признаки волчьей родословной. Деревенские собаки – это свободно живущие животные, обитающие рядом с человеческими поселениями или внутри них.

Чехословацкие и сарлосские волчьи собаки, которые создавались целенаправленным скрещиванием с волками, продемонстрировали наибольший процент волчьего генетического материала – от 23 до 40 процентов. Среди обычных пород наиболее выраженный волчий след выявлен у большой англо-французской трехцветной гончей – 4,7-5,7 процента, за ней следует шилонская овчарка – 2,7 процента. Высокий процент волчьей родословной у шилонской овчарки соответствует ее истории разведения с волкодавами и другими недавними гибридами для создания более выносливых рабочих собак в США. В то же время объяснить высокий уровень волчьей ДНК у большой англо-французской трехцветной гончей, популярной охотничьей породы во Франции, пока не удалось. Порода Тамаскан, выведенная в Великобритании в 1980-х годах путем отбора хаски, маламутов и других собак для придания волкоподобного внешнего вида, содержит примерно 3,7 процента волчьей генетики.

Исследование выявило несколько закономерностей. Крупные породы и собаки, традиционно разводимые для специфической работы – например, арктические ездовые собаки, и охотничьи собаки – обычно имеют более высокий процент волчьей генетики. Терьеры, подружейные собаки и гончие, как правило, демонстрируют наименьшую долю волчьих предков. Хотя у некоторых крупных сторожевых пород наблюдается значительная волчья родословная, у таких пород, как неаполитанский мастиф, бульмастиф и сенбернар, она практически отсутствует. Следы волчьей ДНК встречаются также у пород всех размеров, выходящих за рамки этих общих тенденций, включая чихуахуа, у которой доля волчьего происхождения составляет около 0,2%.