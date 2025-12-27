Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делать, если питомец съел ёлочные иголки? 0 112

В мире животных
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если питомец съел ёлочные иголки?

Ветврач Вера Милютина напоминает, что живые хвойные деревья (ель, сосна, пихта) выделяют токсичные эфирные масла и смолы, способные вызвать отравление, гастрит и дискомфорт.

Искусственные ели также опасны физическим травмированием желудка или кишечника, а также могут стать причиной непроходимости.

Если ваш питомец все же съел иголки, то эксперт рекомендует вызвать у кота или собаки рвоту в домашних условиях, залив животному газированную минеральную воду или кока-колу. Важно: при серьезных симптомах (постоянная рвота, слабость, отказ от еды) следует немедленно обратиться к ветеринару.

По словам ветврача, существенной разницы в реакции организма кошек и собак на хвою нет. Однако более крупные животные могут перенести инцидент легче и менее заметно, чем мелкие.

Последствия могут быть самыми разными – от временного недомогания в течение нескольких дней до сложной хирургической операции по извлечению инородных тел из кишечника.

Читайте нас также:
#собаки #отравление #полезные советы #коты #хирургия #симптомы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему птица, сидящая на проводе, не получает удара током?
Изображение к статье: Шмели ощущают электрические поля цветов - новое исследование
Изображение к статье: Почему кошки всегда приземляются на лапы?
Изображение к статье: Опасные продукты для пернатых: что не стоит класть в кормушку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео