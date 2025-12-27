Ветврач Вера Милютина напоминает, что живые хвойные деревья (ель, сосна, пихта) выделяют токсичные эфирные масла и смолы, способные вызвать отравление, гастрит и дискомфорт.

Искусственные ели также опасны физическим травмированием желудка или кишечника, а также могут стать причиной непроходимости.

Если ваш питомец все же съел иголки, то эксперт рекомендует вызвать у кота или собаки рвоту в домашних условиях, залив животному газированную минеральную воду или кока-колу. Важно: при серьезных симптомах (постоянная рвота, слабость, отказ от еды) следует немедленно обратиться к ветеринару.

По словам ветврача, существенной разницы в реакции организма кошек и собак на хвою нет. Однако более крупные животные могут перенести инцидент легче и менее заметно, чем мелкие.

Последствия могут быть самыми разными – от временного недомогания в течение нескольких дней до сложной хирургической операции по извлечению инородных тел из кишечника.