Украинская станция в Антарктиде подсматривает за пингвинами 0 85

В мире животных
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Под водой они совсем не похожи на птиц.

Под водой они совсем не похожи на птиц.

Под водой уникальные животные могут разгоняться до 36 километров в час.

Украинские полярники показали реальное видео подводной жизни субантарктических пингвинов, которые могут разгоняться почти до 40 км/ч. Соответствующие кадры обнародовал Национальный научный антарктический центр.

"Дружеское предупреждение: если у вас очень чувствительный вестибулярный аппарат, лучше присесть. Запись очень динамичная и может немного "укачать", - шутят ученые.

Они объясняют, что никаких ускорений записи не делали - на видео зафиксирована реальная скорость движения субантарктических пингвинов под водой. Это самые быстрые пингвины - они могут разгоняться до 36 км/ч.

Kaiserpinguine_mit_Jungen.jpg

Интересный факт о датчиках. GPS-трекер и камеру крепят птице на спину, которая имеет большую площадь, постоянную кривизну и почти не двигается, поэтому оборудование можно надежно зафиксировать специальной лентой и клеем. Камеру ученые снимают через сутки, трекер - примерно через три недели. Как объясняют ученые, для этого существует отдельная процедура, которая не вредит перьям и полностью безопасна для животных.

На видео хорошо видно, как пингвины охотятся на криль, который сбивается в плотные скопления. В некоторых моментах он буквально "сворачивается" полосой, и пингвины влетают в эту стаю. Также, уточняют в центре, на видео можно наблюдать, как пингвины выпускают воздух из-под перьев для лучшего "скольжения" в воде. Кроме того, видно, как они двигаются под водой, как птицы в полете, махая крыльями, а не "плывя" в привычном смысле. Видно как чистят перья, переворачиваясь с боку на бок.

"Уход за перьями для пингвинов критически важен, ведь от него зависят теплоизоляция и скорость плавания", - отмечают исследователи.

На острове Галиндез, возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" родилось 1200 пингвинов.

Vernadsky_Research_Base.jpg

В некоторых семьях пингвинов активно подрастают малыши, есть пары, в которых дети только родились.

Всего сейчас на Галиндезе малыши есть в 730 гнездах. Говорилось, что часть пингвинов еще высиживает яйца, а некоторые - до сих пор их несут.

#птицы #Антарктида #пингвины
Видео