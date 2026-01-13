Хотя дельфины кажутся нам милыми и дружелюбными, они могут причинять серьезные неприятности своим сородичам. Это вполне объяснимо: животные, как правило, не терпят чужаков.

У одиночных видов, таких как хищные котики, грызуны-землекопы или певчие птицы, особи защищают свою территорию от сородичей (хотя к соседям, не нарушающим границы, могут относиться вполне терпимо).

У социальных животных ситуация аналогична, но защиту территории осуществляет вся группа. Конечно, если на вашу территорию «вторгся» потенциальный брачный партнер, к нему будет другое отношение. Социальные животные могут принять одинокого представителя другой группы, который способен стать брачным партнером или принести пользу новой семье. Однако случаи, когда две группы встречаются и относятся друг к другу не только мирно, но и дружелюбно, крайне редки.

Большелобые продельфины как раз демонстрируют такое поведение. В статье, опубликованной в Royal Society Open Science, описывается поведение группы продельфинов в районе Бимини на Багамах. В какой-то момент к местной группе продельфинов присоединились другие, отколовшиеся от группы, находившейся в 160 км к северу. Встреча прошла мирно: новые и местные дельфины начали плавать вместе, трогать и тереться друг о друга, играть и спариваться. По крайней мере, пришедшие самцы явно проявляли интерес к местным самкам, однако произошло ли спаривание, станет известно только после генетических тестов потомства. Местные самцы не проявляли интереса к пришлым самкам, и исследователи пока не могут объяснить это (хотя возможно, интерес имел место, но не был замечен). Чужаки были крупнее и численно превосходили местных, и в случае конфликта могли бы вытеснить их. Тем не менее, конфликта не произошло. Общение происходило не только между самками и самцами — самцы из разных групп также проявляли дружелюбие, касаясь друг друга грудными плавниками, плавая и ныряя рядом и т. д.; то есть нельзя сказать, что чужаков просто терпели или игнорировали.

Известно, что молодые самцы дельфинов могут формировать крепкие дружеские связи, не обращая внимания на групповую принадлежность, но речь идет о молодняке, а в данном случае наблюдаются взрослые особи. Возможно, существуют и другие виды дельфинов, обладающие подобной социальной открытостью и толерантностью, но на данный момент продельфины остаются уникальным примером.