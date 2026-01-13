Baltijas balss logotype
Обман в брачном поведении лягушек: что это значит? 0 37

В мире животных
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обман в брачном поведении лягушек: что это значит?

Сезон размножения для самок травяных лягушек приносит немало трудностей: самцы стремятся спариться с максимальным количеством самок, и порой самки оказываются буквально окруженными множеством самцов. Это не так безобидно, как может показаться: самка может получить серьезные травмы или даже утонуть, если надолго останется под тяжестью самцов в воде. Хотя лягушки способны поглощать кислород через кожу, у них есть и легкие, и без дыхания воздухом им не обойтись, особенно в условиях низкого содержания кислорода в воде.

 

Однако самки используют несколько хитростей, чтобы избавиться от слишком настойчивых самцов. Во-первых, они имитируют особый недовольный «квак», который издают самцы, когда другой самец пытается с ними спариться. В брачный период самцы травяных лягушек стремятся спариваться буквально со всем, что движется, включая жаб и саламандр; что уж говорить о самцах своего вида. Если самец травяной лягушки заподозрит, что его приняли за самку, он подает сигнал, чтобы не тратить на него время – и этот сигнал, как уже упоминалось, самки умеют имитировать.

Во-вторых, самки могут притворяться мертвыми, вытягивая передние и задние лапы и замирая в позе, напоминающей трупное окоченение. Самец может некоторое время пытаться ухаживать за такой самкой, но, не сумев ее ухватить, быстро отступает.

Обычно тактика «притворись мертвым» применяется против хищников; самки травяных лягушек являются едва ли не первым известным примером, когда подобный прием используется для избавления от ненужного ухажера.

