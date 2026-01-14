Baltijas balss logotype
В бразильском штате поймали гигантскую рыбу, которая напугала экологов 0 619

В мире животных
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В бразильском штате поймали гигантскую рыбу, которая напугала экологов

В штате Сан-Паулу в Бразилии зафиксирован необычный улов, вызвавший тревогу у специалистов по охране природы. В реке Маринейру местный 53-летний рыбак вытащил из воды огромную пресноводную рыбу — арапаиму длиной около 2,5 метра и весом примерно 160 килограммов. Как отмечает издание Diário do Litoral, для этой реки такой вид не характерен.

Экспертов насторожил сам факт появления арапаимы за пределами привычного ареала. Эти рыбы считаются одними из крупнейших пресноводных в мире: их длина может достигать трех метров, а масса — около 200 килограммов. Кроме того, они отличаются очень быстрыми темпами роста.

Особенность арапаим заключается и в способе дыхания. Они способны заглатывать атмосферный воздух, что позволяет им выживать и закрепляться в водоемах с низким содержанием кислорода. Благодаря этому рыба легко приспосабливается к самым разным условиям.

Попав в новые экосистемы, такие хищники активно поедают местных рыб и быстро увеличивают численность. При этом естественных врагов у них практически нет, поэтому рост популяции сдерживается только объемом доступных ресурсов. Именно из-за этого арапаимы рассматриваются как крайне опасный инвазивный вид, способный разрушать сложившиеся экологические балансы.

Власти Сан-Паулу уже контролируют ситуацию. За распространением этих гигантских рыб следят подразделения природоохранной военной полиции. Специалисты подчеркивают, что арапаим разрешено и даже необходимо отлавливать, чтобы предотвратить возможный ущерб местной фауне.

#Бразилия #экология #природа #инвазивные виды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео