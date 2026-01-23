Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У дельфинов выявили шестое чувство 0 206

В мире животных
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: У дельфинов выявили шестое чувство

Немецкие исследователи выявили у афалин способность к восприятию электрополей. Результаты проведенного исследования опубликованы в Journal of Experiment Biology.

Ученые осуществили эксперимент с афалинами Долли и Донной, обитателями Нюрнбергского зоопарка. Как было установлено раньше, афалины имеют нервные структуры, которые называются вибриссальными криптами и располагаются вдоль морд. Эти структуры очень похожи на акульи органы, способные к восприятию электрополей.

К внутренней стенке емкости с водой прикрепили стойку из железных стержней с красной резиновой мишенью внутри. Перед мишенью находилась перекладина, а над той — электрод. Исследователи научили афалин укладывать морду на перекладину, дотрагиваться кончиком рострума мишени и дожидаться электроразряда. Если животные его чувствовали, то им следовало уплыть, иначе они должны были сохранять неподвижность на протяжении 12 с.

Согласно результатам, обе афалины ощущали электроразряд. Как продемонстрировали дополнительные эксперименты, животные способны к восприятию полей постоянного тока с напряжением 2,4—5,5 мкВ на 1 см с точностью 90 %. Обе афалины могли реагировать на электроимпульсы. Согласно предположению ученых, умение выявлять ток способствует обнаружению и ловле добычи афалинами, а также помогает им ориентироваться, используя земное электрополе.

Читайте нас также:
#животные #зоопарк #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Великобритании начато расследование по факту гибели семи гигантских черепах
Изображение к статье: Кошка предупреждает свою хозяйку о приступах эпилепсии за восемь часов: как это происходит?
Изображение к статье: Почему слоны так долго вынашивают своих детенышей?
Изображение к статье: Собачий язык тела расскажет о чувствах питомца

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео