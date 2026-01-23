Ученые осуществили эксперимент с афалинами Долли и Донной, обитателями Нюрнбергского зоопарка. Как было установлено раньше, афалины имеют нервные структуры, которые называются вибриссальными криптами и располагаются вдоль морд. Эти структуры очень похожи на акульи органы, способные к восприятию электрополей.

К внутренней стенке емкости с водой прикрепили стойку из железных стержней с красной резиновой мишенью внутри. Перед мишенью находилась перекладина, а над той — электрод. Исследователи научили афалин укладывать морду на перекладину, дотрагиваться кончиком рострума мишени и дожидаться электроразряда. Если животные его чувствовали, то им следовало уплыть, иначе они должны были сохранять неподвижность на протяжении 12 с.

Согласно результатам, обе афалины ощущали электроразряд. Как продемонстрировали дополнительные эксперименты, животные способны к восприятию полей постоянного тока с напряжением 2,4—5,5 мкВ на 1 см с точностью 90 %. Обе афалины могли реагировать на электроимпульсы. Согласно предположению ученых, умение выявлять ток способствует обнаружению и ловле добычи афалинами, а также помогает им ориентироваться, используя земное электрополе.