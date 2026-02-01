Baltijas balss logotype
В Латвии пересчитали всех собак, кошек и хорьков: людей в стране пока еще больше 1 866

В мире животных
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии пересчитали всех собак, кошек и хорьков: людей в стране пока еще больше

По данным, обобщённым Службой поддержки села (СПС), в конце января в Латвии было зарегистрировано 290 526 домашних животных — 232 742 собаки, 57 485 кошек и 299 хорьков.

Больше всего домашних животных — 80 010 — зарегистрировано в Риге. Далее следуют Даугавпилс с 11 177 зарегистрированными домашними животными и Огрский край с 10 664 животными.

Меньше всего домашних животных зарегистрировано в Валкском крае — на конец января там числилось всего 1003 зарегистрированных животных.

Маркировку собак, кошек и домашних хорьков микрочипом, выдачу паспорта домашнего животного и первичную регистрацию в базе данных осуществляет практикующий ветеринарный врач.

С 1 января 2025 года при первичной регистрации щенков, котят и детёнышей домашних хорьков необходимо указывать номер микрочипа их матери.

С этой же даты в базе данных СПС подлежит регистрации и разведение собак, кошек и домашних (комнатных) хорьков после каждого рождения потомства с указанием даты рождения и количества детёнышей в помёте.

Стерилизованная кошка старше шести месяцев, промаркированная микрочипом, имеет право свободно находиться за пределами территории владельца. В свою очередь, нестерилизованная кошка может находиться вне территории владельца, если на неё надет соответствующий ошейник или шлейка, если её ведут на поводке либо если она находится в сумке, контейнере или клетке, предназначенных для транспортировки.

#домашние животные #животные #Латвия #регистрация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Пп
    Прожектор перестройки
    1-го февраля

    Интересно как они людей пересчитали? Последняя перепись была лет 15 обратно, когда действительно ходили по- квартирам. Сейчас цифры берутся "с потолка", что бы избегать реальной действительности...

    18
    1

