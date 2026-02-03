Однако научные данные показывают обратную картину. Большинство популяций млекопитающих в зоопарках стремительно стареют, а это ставит под сомнение их вклад в сохранение биологического разнообразия. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS.

Учёные проанализировали сведения о 774 популяциях млекопитающих, содержащихся в зоопарках Европы и Северной Америки. В выборку вошли данные за период с 1970 по 2023 год. Анализ показал, что во многих случаях структура популяций смещена в сторону взрослых и пожилых особей, тогда как молодых животных становится всё меньше. Подобное соотношение возрастов считается неблагоприятным и повышает риск исчезновения популяций.

Дополнительную тревогу исследователей вызвало резкое уменьшение числа самок, которые участвуют в размножении. Это означает, что даже при наличии взрослых животных потенциал для обновления популяций остаётся ограниченным.

Авторы работы связывают происходящее сразу с двумя факторами. С одной стороны, условия содержания в зоопарках за последние десятилетия заметно улучшились, что привело к увеличению продолжительности жизни животных. С другой — многие зоопарки сталкиваются с нехваткой пространства, из-за чего становится трудно размещать потомство.

Как подчёркивает один из исследователей, М. Клаусс, зоопарки смогут выполнять природоохранную функцию только в том случае, если им удастся поддерживать устойчивые, самовоспроизводящиеся популяции, а не просто продлевать жизнь отдельным особям.