Откуда произошло название белки?

В мире животных
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Откуда произошло название белки?

Связано с денежной единицей, в качестве которой использовались шкурки белок.

 

Этот любопытный и активный грызун, обладающий мехом рыжего или пепельно-черного оттенка, в прошлом называли веверицей или векшей.

Современное название возникло от разменной монеты «бела», шкурки этих животных использовались в качестве валюты. «Животные» или, как их еще называли, «шкурные» деньги, начали использоваться в торговле с давних времен. Несмотря на небольшой размер шкурки белки (вес самого зверька составляет около 250 граммов), ее мех всегда пользовался высоким спросом.

