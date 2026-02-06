Baltijas balss logotype
Плавают ли все рыбы? 1 97

В мире животных
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Плавают ли все рыбы?

Да, но не постоянно.

 

Некоторые виды рыб обладают иными способами передвижения. Многие рыбы способны передвигаться по дну: морские петухи используют лучи грудных плавников, а мелководные удильщики — свои грудные плавники, напоминающие лапы с пальцами. Некоторые рыбы могут также перемещаться по суше, ползая, как змеи, или опираясь на плавники.

Илистый прыгун умеет прыгать на грудных плавниках и забираться на небольшие высоты на стволы мангровых деревьев. В то же время, скаты, камбалы и некоторые удильщики могут длительное время оставаться неподвижными на дне. Тем не менее, все эти рыбы сохраняют способность плавать и время от времени используют её.

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го февраля

    Интересно, когда души русофобов, перерождаются в рыб, насколько они способны плавать? Почему об этом ничего не сказано?

    1
    1

