Некоторые виды рыб обладают иными способами передвижения. Многие рыбы способны передвигаться по дну: морские петухи используют лучи грудных плавников, а мелководные удильщики — свои грудные плавники, напоминающие лапы с пальцами. Некоторые рыбы могут также перемещаться по суше, ползая, как змеи, или опираясь на плавники.

Илистый прыгун умеет прыгать на грудных плавниках и забираться на небольшие высоты на стволы мангровых деревьев. В то же время, скаты, камбалы и некоторые удильщики могут длительное время оставаться неподвижными на дне. Тем не менее, все эти рыбы сохраняют способность плавать и время от времени используют её.