Человек моргает примерно 15 раз в минуту. А как часто моргают кошки? Кажется, что они вообще не нуждаются в смыкании век. Так ли это на самом деле?

Кто первым моргнет — кошка или человек? Безусловно, победит кошка. Объясняем, почему.

Выиграть в гляделки у кошки вам вряд ли удастся. Эти животные — прирожденные хищники, и их организм идеально адаптирован для наблюдения за добычей и ее ловли. Поэтому наши домашние любимцы и их более крупные сородичи моргают крайне редко, чтобы не «упустить» еду. Более того, моргание происходит так быстро, что человеческому глазу трудно заметить этот момент.

Даже если кошка и проиграет вам в гляделки, вы вряд ли это увидите. Все дело в уникальном строении кошачьего глаза. В отличие от людей, у этих животных имеется третье веко или мигательная перепонка. Оно расположено в уголке глаза ближе к носу и служит для моргания и увлажнения слизистой оболочки. Благодаря этому кошка может моргать, не смыкая век, как это делает человек.

Использование мигательной перепонки гораздо более эффективно, так как она позволяет быстро моргать и не отвлекаться от наблюдения за добычей или врагом. Кстати, в случае столкновения с врагом или другой угрозой кошки зачастую полностью прекращают моргать, даже с помощью мигательной перепонки. Их пристальный взгляд и широко раскрытые зрачки свидетельствуют о готовности к атаке.

Тем не менее, иногда кошки все же смыкают веки, как бы прищуриваясь. Исследования показывают, что таким образом животные общаются как между собой, так и с человеком. Прищуривание и моргание также называют «кошачьим поцелуем» — это способ, которым питомец выражает свои теплые чувства к «собеседнику». Если кошка демонстрирует такие знаки, лучше всего ответить ей медленным морганием.