Владельцам питомцев следует помнить, что собаки не дружат так, как люди. Однако у них есть свои способы формирования дружеских связей, и не всегда они находят друзей среди других собак.

Для собак дружба представляет собой привязанность, которая возникает к хозяину, членам его семьи или другим животным. С людьми собаки «дружат», потому что в процессе совместной жизни формируется крепкая связь: хозяин заботится о питомце, играет с ним и общается. В отношении других животных собаки выбирают друзей, основываясь на своих предпочтениях.

Специалисты подчеркивают, что собаки сами решают, с кем и когда им общаться. «Иногда питомец не может найти себе друзей на площадке для выгула. Это может происходить потому, что собакам, как и людям, нравятся разные вещи: одни собаки общительные и любят играть, другие предпочитают просто обменяться взглядами и заняться своими делами. Не стоит навязывать свою собаку другим животным; важно, чтобы общение происходило из-за взаимного интереса, а не по желанию хозяина», — комментирует кинолог Владимир Голубев.

Эксперты федерации отмечают, что щенкам до полугода необходимо общение с братьями, сестрами и другими собаками. «В этом возрасте формируются страхи, характер и представления о мире. Собака учится взаимодействовать с другими животными. Если упустить этот период, питомец может стать слишком настойчивым, проявлять агрессию или, наоборот, быть слишком застенчивым и пугливым. В результате ему будет сложно находить друзей среди других собак, некоторые из которых могут вовсе избегать общения с таким питомцем», — поясняют специалисты.

Кинологи также указывают на страх как одну из причин, по которой собаки могут не общаться с сородичами. «Некоторые собаки могут бояться своих сородичей, что может быть связано с неприятным опытом в прошлом, недостаточной социализацией или проблемами со здоровьем. В таких случаях питомец может избегать общения или реагировать агрессивно на попытки познакомиться», — рассказывают эксперты.

Кроме того, у собак, как и у людей, есть свои характеры и интересы. Одни собаки дружелюбные и общительные, другие — тихие и скромные. Если у животных разные темпераменты, им может быть сложно находить общий язык. Если ваш питомец активный и любознательный, он может часто искать друзей среди более застенчивых и закрытых собак, что затрудняет общение.

Еще одной причиной, мешающей общению с сородичами, может быть агрессия. «Если ваш питомец бурно реагирует на других животных, они могут избегать контакта или вступать в конфликт. Очевидно, что агрессивного питомца будут сторониться другие собаки, и ему будет сложно найти друга без коррекции поведения», — уточняют специалисты.