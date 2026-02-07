Baltijas balss logotype
На Аляске создана ассоциация для продвижения камбалы

В мире животных
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Аляске создана ассоциация для продвижения камбалы

Производители камбалы на Аляске объединились в некоммерческую организацию под названием Ассоциация дикой рыбы Аляски (WASA) с целью продвижения своей продукции. Об этом сообщает Seafoodsourсe.

 

Основной задачей новой ассоциации стало развитие и популяризация бренда аляскинской камбалы как на внутреннем, так и на международном рынках. Ассоциация проводит анализ мирового рынка камбалы, изучает потребительские предпочтения в США и Европе, а также разрабатывает стратегии для продвижения данного продукта. В первую очередь, она планирует работать с теми, кто еще не знаком с камбалой, согласно информации в сообщении.

В состав ассоциации вошли такие крупные компании, как Fishermen’s Finest, North Star Fishing, Ocean Peace, O’Hara Corporation и U.S. Seafoods, а также American Seafoods и Glacier Fish Company. Президент Glacier Fish Company, Джим Джонсон, был назначен руководителем WASA.

В сообщении подчеркивается, что Аляска занимает лидирующие позиции в мире по добыче камбалы.

