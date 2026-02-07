Исследования на острове Принца Уэльского (Аляска) показали, что местные популяции серых волков включили в свой рацион морских выдр. Это может свидетельствовать о восстановлении исторических взаимоотношений хищника и жертвы после почти полного истребления выдр в колониальный период.

Учёные используют анализ стабильных изотопов в годичных слоях зубов волков, что позволяет отследить динамику питания отдельных особей и популяции в целом. Кроме того, они устанавливают фотоловушки, чтобы впервые задокументировать тактику охоты на столь проворную водную добычу.

У такого поведения есть далеко идущие экологические последствия. Волки, выступая в роли «экосистемных инженеров» на суше, теперь способны аналогичным образом воздействовать и на прибрежные морские сообщества, формируя ранее неизученную связь между наземными и водными пищевыми цепочками.

Однако новое пищевое поведение несёт и скрытые угрозы. Морские выдры аккумулируют значительные количества метилртути, что приводит к токсическому воздействию на волков. В организмах прибрежных особей концентрация этого металла в печени в 278 раз выше, чем у их сородичей, обитающих внутри материка. Это может негативно сказываться на репродуктивной функции и общем состоянии здоровья хищников.