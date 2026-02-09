Baltijas balss logotype
Интересная особенность: зачем котам нужен «кармашек» на ушах 0 437

В мире животных
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Интересная особенность: зачем котам нужен «кармашек» на ушах

Если вы истинный поклонник кошек, то, вероятно, заметили «кармашек» на ушах вашего питомца. Какова же его функция? Кажется, что это просто «лишняя кожа»...

 

Кошки обладают настолько острым слухом, что способны определять направление источника звука с точностью до 5 градусов. Более того, благодаря своему слуху они могут примерно оценивать размер объекта, издающего звук. Уши кошек могут поворачиваться на 180 градусов и улавливать даже самые тихие шорохи, которые издает их добыча.

Структура уха кошки аналогична человеческой и состоит из трех частей: наружной, средней и внутренней. Наружное ухо представлено треугольной ушной раковиной, которая улавливает звуковые волны и направляет их в слуховой проход, а затем в среднее ухо. Маленькие косточки внутри передают вибрации во внутреннее ухо, благодаря чему кошка слышит звук. «Кармашек» располагается у основания ушной раковины и называется карманом Генри.

Назначение кармана Генри

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о его назначении, но выдвинули несколько теорий:

Кармашки помогают кошкам точно определять местоположение звука. Эта анатомическая особенность делает животное более эффективным охотником и помогает избегать встреч с более крупными хищниками.
Кармашки способствуют улавливанию звуков, когда ухо находится под углом. При движении уха карман усиливает звук, направляя его в слуховой проход и позволяя более точно определить местоположение источника.
Кармашки делают уши кошек более гибкими, что позволяет им комфортно двигать ушами. Выражая свои эмоции, такие как страх, гнев или радость, кошки поджимают уши.

Кстати, кошки не единственные животные, обладающие карманами Генри. Они также встречаются у некоторых собак, летучих мышей и лисиц. Интересно, что у всех этих животных также замечается отличный слух и высокая гибкость ушей.

