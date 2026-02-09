Каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, какой вкус имеет корм для животных. Даже если у вас нет питомца, эта мысль возникает у многих еще в детстве. Однако с возрастом мы осознаем, что такая еда — это вовсе не лакомство. Возможно, она не вызывает восторга и у наших пушистых друзей?

Итак, нравится ли вашему четвероногому другу его корм? Спросите его! Уверены, как только перед собакой окажется миска с едой, она начнет радостно вилять хвостом и даже подпрыгивать. Разве это не однозначное «да»?

Что привлекает собак в их корме

Все дело в аромате, то есть в сочетании вкуса во рту и запаха в носу. Собаки способны различать пикантные, сладкие и горькие вкусы благодаря обонятельным рецепторам, которых у них значительно больше, чем у людей (примерно 20 к 1). Именно поэтому питомцы могут начать радоваться еще до того, как корм окажется перед ними — они ощущают его запах.

Вы, конечно, заметили, что корм для собак обладает довольно резким ароматом. Это сделано специально, чтобы стимулировать аппетит животного, которое может улавливать более тонкие запахи, чем мы.

Однако если говорить о вкусовых рецепторах на языке, то у собак их намного меньше, чем у человека. Поэтому животные не наслаждаются пищей во рту, они радуются ее аромату.

Кстати, если ваш пес заглатывает еду без разбора, скорее всего, это лабрадор (или дворняга). Ученые обнаружили генетическую мутацию, распространенную у лабрадоров, которая связана как с ожирением, так и с постоянной жаждой еды. Будьте осторожны, угощая своего милого друга!