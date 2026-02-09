Baltijas balss logotype
Ветеринары рассказали, почему собаку не следует мыть чаще одного раза в месяц

В мире животных
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринары рассказали, почему собаку не следует мыть чаще одного раза в месяц

Собаки требуют водных процедур больше, чем другие домашние животные, так как они чаще находятся на улице. Однако чрезмерное мытье питомца может привести к неприятным последствиям для владельца.

 

Дело в том, что с увеличением частоты мытья собаки возрастает и выделение кожного жира. В результате, частое купание может привести к усилению специфического запаха у животного. Чтобы избежать этого, ветеринары рекомендуют мыть питомца не чаще одного раза в месяц с использованием специализированных моющих средств.

Это правило не касается лап и живота собаки — их следует мыть теплой водой после каждой прогулки, а при значительном загрязнении использовать не слишком концентрированный шампунь. Наиболее удобно мыть питомца в ванной, при этом температура воды должна быть немного выше температуры его тела. Эксперты советуют также положить коврик на дно ванны, чтобы животное чувствовало себя более уверенно.

