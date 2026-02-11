Дайверы, осмелившиеся погрузиться в холодные воды северной части Тихого океана, иногда сталкиваются с необычными существами, обладающими длинным и гибким телом, чьи головы напоминают уродливую карикатуру на человеческие. Однако это не жертвы древнего проклятия, а редкие представители лучеперых рыб.

Нет, это не гибрид русалки и морского змея, а обычная зубатка. Эти рыбы были известны исландским рыбакам, которые сушили головы пойманных в море чудовищ и хвастались ими перед гостями. Промысел зубаток приносил неплохую прибыль: даже кости и головы шли на корм скоту, что способствовало увеличению жирности молока, а желчные выделения использовались для производства качественного мыла. Несмотря на внешнее сходство с муренами, зубатки представляют собой самостоятельный вид лучеперых рыб. На фотографии изображена представительница рода Anarrhichthys, первая и единственная.

Морские волки

Зубаток часто называют «угорь-волк». Это название связано с их уникальным строением ротового аппарата: на обеих челюстях расположены несколько рядов зубов, причем в первом ряду находятся внушительные клыки. Эти зубы необходимы рыбам для охоты на моллюсков и ракообразных — мощные челюстные мышцы позволяют им легко разгрызать как твердые панцири, так и рыболовные снасти. Однако зубатки не отказываются и от мелкой рыбы. Из-за такого образа жизни зубы быстро изнашиваются, поэтому зимой они обновляются: старые выпадают, а новые растут довольно быстро и становятся достаточно длинными и прочными уже через месяц-полтора.

Еще одной характерной чертой зубаток является их невероятно длинный спинной плавник. Позвоночник угревидной зубатки состоит примерно из 200 позвонков, что в сочетании с отсутствием брюшных плавников делает ее тело гибким и подвижным. Размеры и вес взрослых зубаток могут значительно варьироваться: в среднем рыба достигает 2,5 метров в длину и весит 40-50 кг, однако в 2008 году в Финском заливе был пойман экземпляр угревидной зубатки длиной целых 8 метров!

Жизнь на дне

Зубатка является пассивным хищником, ведущим преимущественно ночной образ жизни. Несмотря на устрашающий внешний вид, она очень осторожна и редко нападает первой. Дайверы часто вторгаются на территорию зубаток — благодаря колебаниям спинного плавника и окраске тела, рыба отлично маскируется среди водорослей. Их укрытие — глубокая нора или расщелина среди камней, где хищник может спокойно спать целый день. Чем глубже обитает зубатка, тем больше у нее пищи и тем быстрее она растет.

Удивительно, но эти существа моногамны. В поединках за самку самцы таранят друг друга массивными головами и наносят удары острыми клыками. Естественная защита — утолщения вокруг глаз и толстые губы — не всегда спасает, поэтому победитель часто остается с шрамами на всю жизнь. Самка откладывает от 40 до 600 тысяч икринок, которые слипаются в один большой шар и прилипают ко дну. Самцы охраняют икру, пока самки добывают пищу.



