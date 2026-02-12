Многие владельцы кошек хотя бы раз ставили перед своим питомцем миску с дорогим кормом и наблюдали, как их пушистый друг отворачивается от нее, даже не попробовав. В то время как собаки готовы есть даже собственные фекалии. Так в чем же причина такой разборчивости кошек?

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, продемонстрировало, что кошки имеют очень строгие требования к своему рациону. Чаще всего состав пищи и ее питательная ценность для них важнее, чем аромат, вкус и текстура.

Чтобы выяснить, какие факторы влияют на выбор корма для кошек, ученые провели ряд экспериментов. В первом из них животным предложили влажный корм с тремя различными вкусами: кролик, рыба и апельсин. Все варианты имели примерно одинаковое соотношение белков и жиров. Кошки в первую очередь отдали предпочтение рыбе, затем кролику, а апельсин они выбирали крайне редко.

Однако, когда исследователи изменили соотношение белков и жиров в кормах, сделав апельсиновый вариант более питательным и сбалансированным, чем остальные, кошки неожиданно начали выбирать именно его.

Как именно кошки определяют, соответствует ли пища их строгим стандартам, которые, согласно научным данным, составляют 1 грамм белка на каждые 0,43 грамма жира? Ученые не смогли дать на это четкий ответ.

Еще одно исследование показало, что домашние кошки способны воспринимать горечь на молекулярном уровне, что позволяет им с высокой точностью выявлять нежелательные ингредиенты в пище. Это, вероятно, также объясняет, почему кошки отказываются от определенных продуктов.